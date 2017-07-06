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06.07.2017 09:18 
В Тверском гарнизонном военном суде был вынесен приговор по делу о мошенничестве с квартирами, принадлежащими Министерству обороны России

В Тверском гарнизонном военном суде был вынесен приговор по делу о мошенничестве с квартирами, принадлежащими Министерству обороны России

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Жилой посёлок Дорохово, где до 2009 года базировался 611-й истребительный авиаполк, расположен в 7 километрах от Бежецка. Уезжая из расформированной части, военнослужащие оставляли служебное жилье. 22 квартиры в период с 2011 по 2014 год были незаконно приватизированы. Ущерб, нанесенный государству, составил почти 20 миллионов рублей.

Мошенническую схему приватизации, по версии следствия, придумала бывший начальник квартирно-эксплуатационной службы расформированной войсковой части Наталья Чеботарь. Её называют организатором ОПГ, ей же инкриминируют все 22 эпизода мошенничества. Это дело было раскрыто благодаря сотрудникам Управления ФСБ по Западному военному округу. В течение года велось следствие и на рассмотрение в Тверской гарнизонный военный суд его передали в январе. Еще пол года продолжалось судебное разбирательство. 4 июля Сергей Гальцов зачитал приговор.

На 3 года за 16 преступлений осуждена бывший начальника домоуправления, обслуживавшего жилой фонд военного городка Маргарита Гильмуллиной. Также она оштрафована на 600 тысяч рублей. Виновным в совершении 21 преступления признан юрист Александр Бушуев. В исправительной колонии ему предстоит провести 3 года 6 месяцев, ему назначен штраф в размере 700 тысяч. Все трое были взяты под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.
Бывшему командиру расформированной части Владиславу Кулагину назначен штраф, от которого он освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. По данному делу проходили еще четыре обвиняемых - они, получая на руки липовые документы, незаконно обращались в Бежецкий городской суд, чтобы приватизировать квартиры. Они признаны виновными и получили условные сроки наказания. У осужденных есть 10 дней на обжалование приговора в Московском окружном военном суде. Ранее, в отдельные производства были выделены дела в отношении еще 7 человек, участвовавших в незаконной приватизации жилья. Они рассматривались в Бежецком городском суде. Решения по ним уже приняты. Все 22 приватизированные квартиры должны быть возвращены в собственность Министерства обороны.


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