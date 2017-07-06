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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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06.07.2017 09:19 
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Губернатором Тверской области Игорем Руденей

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Губернатором Тверской области Игорем Руденей

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Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, исполнение майских указов главы государства.

В начале встречи губернатор Игорь Руденя рассказал Владимиру Путину о реализации майских Указов, в частности о том, что в регионе удалось добиться необходимых показателей по выплатам заработной платы работникам социальной сферы. Например, средняя зарплата врачей сейчас порядка 37 тысяч рублей, медицинского персонала – порядка 20 тысяч рублей.

Ежегодно в Тверской области будут вводить по одному новому детскому саду и одной новой школе. В прошлом году дошкольное учреждение открыли в Чуприяновке, в этом - на очереди Хотилово. В Твери должны построить школу на 560 мест. Социальная сфера для регионального правительства остается приоритетным направлением. В числе задач сделать регион привлекательным для молодежи. Удержать на малой родине должны помочь проекты "Тверь-сити" и "Тверь-экспо". О них Игорь Руденя уже докладывал главе государства.

На встрече затронули тему развития агропромышленного комплекса региона. Об этом говорили на примере Дмитровой Горы, где Владимир Путин лично побывал в прошлом году. В целом финансирование сельхозпроектов Верхневолжья будет увеличено. Региональное правительство ставит задачу по ежегодному возвращению в оборот от 10 до 20 тысяч гектаров сельхозугодий.

Зашел разговор и о подготовке к новому отопительному сезону.
Игорь Руденя рассказал своей позиции по вопросам тарифообразования: любые повышения должны быть чётко выверены, главное - добиться целевого использования денег, которые платит население. Также руководитель Верхневолжья проинформировал Владимира Путина о проблемах в сфере водоснабжения. Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы. Об итогах будет доложено Президенту.


АРХИВ 


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