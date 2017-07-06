Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





06.07.2017 09:19 
В Тверь прибыл чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала

В Тверь прибыл чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала

Фото  Видео репортаж Видео
Он посетил одно из крупнейших в России кофеобжарочных заводов, построенном на деньги финских инвесторов и встретился с губернатором Игорем Руденей. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в разных сферах.

Современное предприятие, где все процессы автоматизированы. Завод работает в Твери уже 6 лет. Штат небольшой - около 60 человек, но объемы производства впечатляют - около 7-ми миллионов килограммов кофе в год.

Сейчас на территории Верхневолжья работают три финских предприятия, общий объём инвестиций — более 5 млрд рублей, создано 325 рабочих мест.

Об успешном партнерстве Финляндии и Верхневолжья говорили на встрече Микко Хаутала с губернатором Игорем Руденей.

Развивать отношения будут и в других сферах. Особое значение имеет культурный обмен. Так, ежегодно наш регион принимает 50-70 финских студентов на обучение и стажировку.

Сотрудничать планируют и в сфере туризма. В мае финская делегация посетила праздник "Тверских карел", которых прошел в Лихославле. А уже в октябре в Рашковском районе отметят День культуры Республики Карелия, куда также приглашают финнов.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.