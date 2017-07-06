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06.07.2017 09:19 В Тверь прибыл чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала





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Он посетил одно из крупнейших в России кофеобжарочных заводов, построенном на деньги финских инвесторов и встретился с губернатором Игорем Руденей. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в разных сферах.



Современное предприятие, где все процессы автоматизированы. Завод работает в Твери уже 6 лет. Штат небольшой - около 60 человек, но объемы производства впечатляют - около 7-ми миллионов килограммов кофе в год.



Сейчас на территории Верхневолжья работают три финских предприятия, общий объём инвестиций — более 5 млрд рублей, создано 325 рабочих мест.



Об успешном партнерстве Финляндии и Верхневолжья говорили на встрече Микко Хаутала с губернатором Игорем Руденей.



Развивать отношения будут и в других сферах. Особое значение имеет культурный обмен. Так, ежегодно наш регион принимает 50-70 финских студентов на обучение и стажировку.



Сотрудничать планируют и в сфере туризма. В мае финская делегация посетила праздник "Тверских карел", которых прошел в Лихославле. А уже в октябре в Рашковском районе отметят День культуры Республики Карелия, куда также приглашают финнов.









