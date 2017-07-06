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06.07.2017 09:20 Тверь расширит свою инфраструктуру. Архитекторы хотят внести изменения в генеральный план развития столицы Верхневолжья





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Важнейший стратегический документ, который был разработан 250 лет, не раз подвергался корректировке.

Первому генеральному плану Твери, с которого начался облик города, исполнилось 250 лет.

Он был утвержден Екатериной Второй и стал образцом планировки ХVIII века. До этого генпланов у российских городов не было. Разработкой занималась команда архитекторов во главе с Петром Никитиным. Они приехали в Тверь в 1763 году, чтобы отстроить её после большого пожара. И сделали это на европейский манер.



Это место называют точкой отсчета первого градостроительного плана эпохи Просвещения. По задумке проектировщиков, от главной площади – сейчас это Советская - тремя лучами разведены улицы. Здесь был парадный въезд в город. Так же застраивались три города мира: Рим, Версаль и Санкт-Петербург.



Екатерининские зодчие угадали план развития Твери примерно на 150 лет.



Позже в Генплан Твери семь раз вносились изменения. Сейчас необходима серьезная корректировка. Согласно новому положению о территориальном планировании город разобьют на три зоны: северную, центральную и южную. Производственные базы и коммунальные предприятия исчезнут из городской черты. В планах построить международный аэродром и вторую железнодорожную станцию.



Интересные идеи есть у молодого архитектора Никиты Маликова. Его масштабные проекты успешно реализованы в Казани, Тюмени, Смоленске. В Твери он предлагает собрать команду профессионалов и внедрить лучшие практики со всей России. Чтобы создать среду, комфортную для жизни.



Программа реновации Твери не грозит. Город ищет возможности заняться градостроительством на принципиально ином уровне. Общественные слушания по изменениям в генплан Твери стартуют в начале августа.









