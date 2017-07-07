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07.07.2017 09:10 В Тверской области в Большом Завидово для любителей рок-музыки стартовало главное приключение лета фестиваль "Нашествие"





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Для ранних гостей фестиваля предусмотрена специальная программа "Пре-пати Нашествия", а также показы фильмов "Брат" и "Брат2". Затем на этой же сцене выступят группы "Трубецкой" и группа "Бахыт-компот".



До официального открытия главного приключения лета еще сутки, а пробки здесь уже километровые. Причем самые заядлые фанаты русского рока в очереди со среды. Ночуют прямо в машинах, сухой паек - с собой. Что не сделаешь ради хорошего места на парковке фестиваля.



Те, кто добрались в Большое Завидово без машины, штурмуют главные ворота. В этом году "Нашествие" планирует принять около 200 тысяч гостей. Валерия и Анастасия из Питера здесь впервые. На три дня рока приехали, захватив, как здесь говорят, тренды этого сезона - зонтик и сапоги.



На поле уже все готово к приему гостей. Обе сцены - Главная и Наше 2.0 смонтированы. Созданы необходимые условия для проживания. Организаторы фестиваля обещают и полную готовность к погодным условиям. Впервые здесь по всему периметру вырыли дренажные канавы. Так что поле должно остаться сухим даже в сильный ливень.



Основная сцена фестиваля начнёт работать в пятницу. В 6 вечера "Нашествие 2017" откроет Вячеслав Бутусов и «Юные Александровцы». Далее гостей ждут концерты групп «Кукрыниксы», «Сплин», «Кипелов». Второй день фестиваля завершит Юрий Шевчук с программой «История звука».



Яркой обещает быть не только музыкальная программа. На территории фестиваля традиционно будет работать выставка военной техники. В небе над "Нашествием" выступят «Русские витязи». Обещают, что гости смогут как увидеть их мастерство , так и познакомиться с асами лично. Впервые пилоты выйдут на сцену фестиваля.









