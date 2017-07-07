Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





07.07.2017 09:10 
В Тверской области в Большом Завидово для любителей рок-музыки стартовало главное приключение лета фестиваль "Нашествие"

В Тверской области в Большом Завидово для любителей рок-музыки стартовало главное приключение лета фестиваль Нашествие

Фото  Видео репортаж Видео
Для ранних гостей фестиваля предусмотрена специальная программа "Пре-пати Нашествия", а также показы фильмов "Брат" и "Брат2". Затем на этой же сцене выступят группы "Трубецкой" и группа "Бахыт-компот".

До официального открытия главного приключения лета еще сутки, а пробки здесь уже километровые. Причем самые заядлые фанаты русского рока в очереди со среды. Ночуют прямо в машинах, сухой паек - с собой. Что не сделаешь ради хорошего места на парковке фестиваля.

Те, кто добрались в Большое Завидово без машины, штурмуют главные ворота. В этом году "Нашествие" планирует принять около 200 тысяч гостей. Валерия и Анастасия из Питера здесь впервые. На три дня рока приехали, захватив, как здесь говорят, тренды этого сезона - зонтик и сапоги.

На поле уже все готово к приему гостей. Обе сцены - Главная и Наше 2.0 смонтированы. Созданы необходимые условия для проживания. Организаторы фестиваля обещают и полную готовность к погодным условиям. Впервые здесь по всему периметру вырыли дренажные канавы. Так что поле должно остаться сухим даже в сильный ливень.

Основная сцена фестиваля начнёт работать в пятницу. В 6 вечера "Нашествие 2017" откроет Вячеслав Бутусов и «Юные Александровцы». Далее гостей ждут концерты групп «Кукрыниксы», «Сплин», «Кипелов». Второй день фестиваля завершит Юрий Шевчук с программой «История звука».

Яркой обещает быть не только музыкальная программа. На территории фестиваля традиционно будет работать выставка военной техники. В небе над "Нашествием" выступят «Русские витязи». Обещают, что гости смогут как увидеть их мастерство , так и познакомиться с асами лично. Впервые пилоты выйдут на сцену фестиваля.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.