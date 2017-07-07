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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





07.07.2017 09:10 
В Тверской области выделят более 91 миллиона рублей на реконструкцию и строительство семи объектов теплоэнергетики

В Тверской области выделят более 91 миллиона рублей на реконструкцию и строительство семи объектов теплоэнергетики

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Это стало возможным благодаря реализации адресной инвестиционной программы "Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области" госпрограммы "ЖКХ и энергетика Тверской области на 2016-2021 годы".

В Рамешковском районе, где проживает более 15 тысяч человек, семь газовых котельных. Две их них в поселке Рамешки и Кушалине в этом году будут модернизированы. Оборудование, которому более 30 лет, «морально и физически» устарело. В отопительный сезон с ним входить нельзя. Еще одну зиму может не пережить. Теперь вместо громоздких изношенных котлов здесь установят новые с высокой производственной надежностью. Потери пара будут сведены к минимуму.

Современная модульная котельная будет полностью автоматизирована, увеличится ее мощность.

Поселковая модульная котельная обслуживает 7 многоквартирных жилых домов, где проживет почти 500 рамешковцев, а также школу и детский сад. Мощности на такое количество объектов не хватало. Теперь жители зимой будут чувствовать себя комфортнее.

Когда начали подсчитывать стоимость работ, поняли, что своими силами не обойтись. Решили поучаствовать в региональной программе. Реконструкция помещений и котельных пройдет на условиях софинансирования. Общий объем выделенных средств из областного бюджета более 24 млн. рублей. 20% добавит местный бюджет.

Всего на подготовку к новому отопительному сезону в этом году в Тверской области будет выделено более 90 млн. рублей. Средства направят на реконструкцию газовых котельных в Кувшиновском, Бологовском и Конаковском районах, где износ оборудования составляет свыше 80%. Все работы должны быть завершены к началу октября.


АРХИВ 


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