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07.07.2017 09:10 
Губернатор Игорь Руденя провел рабочую поездку в Нелидово

Губернатор Игорь Руденя провел рабочую поездку в Нелидово

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Глава администрации Нелидовского района Владислав Павлов и его заместитель, курировавший жилищно-коммунальное хозяйство Юрий Березкин написали заявления об увольнении по собственному желанию. В отставку муниципальных чиновников отправил губернатор, оставшийся недовольным положением дел в районе. На проблемы в сфере ЖКХ и "убитые" дороги жаловались губернатору и местные жители. Об этом говорили и на встрече с ветеранами.

Более 35 миллионов рублей выделяется району на ремонт 6 дворовых территорий и 4 участков городских дорог. Отремонтируют и проблемную улицу Куйбышева, ведущую к сосудистому центру.
Тема подготовки к новому отопительному сезону - одна из ключевых. Губернатор побывал на котельной номер 9. Она отапливает 70% домов районного центра. Сейчас рассматривается вопрос о ее переходе с мазута на альтернативные виды топлива.
В ходе рабочей поездки Игорь Руденя побывал во дворце культуры Шахтер. Сейчас уникальное здание готовят к началу реставрационных работ. В этом году необходимо отремонтировать фасады и кровлю. Главное сохранить внутреннее убранство. Запланировано и благоустройство территории.

Перспективы развития Нелидовского района обсудили с руководителями сельских поселений. Они предложили по аналогии с Осташковым и Удомлей создать городской округ. Количество глав сократится с 12 до 1, а местных депутатов с 78 до 19. Такая оптимизация управленческого аппарата повысит эффективность работы местной власти и сэкономит средства. Процедура слияния администраций продолжительная, завершится она избрание нового органа власти. По мнению Игоря Рудени надо успеть к единому дню голосования - 9 сентября 2018 года.
Рабочая поездка губернатора в Нелидовский район завершилась зональным совещание глав юго-запада Верхневолжья. Среди рассмотренных вопросов - исполнение местных бюджетов и организация транспортного обслуживания населения муниципальных образований.


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