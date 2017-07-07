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07.07.2017 09:11 Трем лидерам террористической ячейки сегодня в Твери был вынесен обвинительный приговор





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Деятельность организации была пресечена управлением ФСБ России по Тверской области и спецподразделением Росгвардии в июле прошлого года.



В Твери вынесен обвинительный приговор трем лидерам террористической ячейки, состоящей из уроженцев Центральной Азии. Их деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Тверской области во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии. Тайные собрания проводились на съемной квартире в Твери, где в июле 2016 года было задержано 13 человек. Судом установлена причастность лидеров ячейки к вербовке граждан для участия в деятельности запрещенной в России международной террористической организации «ИГИЛ» и оказанию ей финансовой помощи..



Это уголовное дело по просьбе самих подсудимых рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Свою вину они признали полностью. Приговором Московского окружного военного суда фигуранты признаны виновными в содействии террористической деятельности. Самое существенное наказание понес неформальный лидер ячейки Данияр Аманилаев.



Двоих других фигурантов дела суд приговорил к шести годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу и в течение десяти дней может быть обжалован в вышестоящую судебную инстанцию.









