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07.07.2017 09:11 Конструкторы Тверского Вагоностроительного завода продолжают вести разработку экспрессов нового поколения





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Накануне высокой награды был удостоен главный конструктор Тверского вагоностроительного завода Алексей Лебедев, ему было присвоено звание "Заслуженный конструктор Российской Федерации".



От киевского вокзала столицы до Новопеределкино теперь "летают" две тверские "Иволги". Экспрессы нового поколения до конца 2018 года на этом направлении московской пригородной железной дороги заменят все другие составы.



Такая высокая оценка - это признание как труда тверских вагоностроителей, так и уникальной конструкторской школы, которой славится ТВЗ.



Две сотни специалистов сейчас трудятся в конструкторской службе ТВЗ. Нынешний главный конструктор предприятия Алексей Лебедев попал на завод сразу после окончания ВУЗа в 1983, начал с вагоносборочного цеха. Прошёл все этапы производства, освоил технологию, продолжил работу в качестве начальника КБ электрооборудования, потом стал заместителем главного конструктора, отвечающего за системы жизнеобеспечения.



Указом Президента Алексею Лебедеву присвоено звание "Заслуженный конструктор Российской Федерации". Свою высокую награду он считает заслугой всего коллектива предприятия.



Алексей Лебедев раскрыл небольшой секрет: за основу новых разработок может быть взят высокоскоростной электропоезд "Невский экспресс". Его на ТВЗ создали в конце прошлого века, и уже тогда он мог развивать скорость до 200 километров в час.









