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10.07.2017 09:07 В Верхневолжье вспоминали подвиг лейтенанта Ильина





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В России отмечается День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении. Это дата внесена в календарь дней воинской славы России 5 лет назад по инициативе жителей Твери и Лесного района, где последние годы жизни провел герой одного из крупнейших сражений в эпоху парусных кораблей - лейтенант Дмитрий Сергеевич Ильин.



В День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении, жители Лесного района приходят к гранитному обелиску в деревне ЗастИжье. Здесь похоронен герой Чесмы - Дмитрий Сергеевич Ильин.



В составе объединенной русской эскадры лейтенант Ильин командовал одним из четырех брандеров - кораблей-бомб. Горящее судно разлетелось на куски, были уничтожены 67 судов неприятеля.



В конечном счете эта победа обеспечила русскому флоту выход в Средиземноморье. Его командующий - граф Алексей Орлов получил приставку к своему имени - Чесменский. А главный герой - командир брандера Дмитрий Ильин не удостоился даже дворянского титула. Спустя 7 лет после сражения, капитан первого ранга в отставке поселился в усадьбе своей первой жены, в сельце Демидиха, теперь это Лесной район. В государственном архиве Тверской области сохранился послужной список Ильина - как приложение к просьбе о присвоении дворянского титула.



Есть в архиве и запись о смерти Ильина в возрасте 70 лет. Похоронен он деревне Застижье. По повелению императора Александра Третьего 122 года назад здесь установили памятник в честь героя Чесмы. Он считается уроженцем Тверской губернии. На самом деле дата и место рождения - до сих пор неизвестны.



Многие события его жизни тоже стали мифами. Развеять их взялись авторы книги "Чесма лейтената Ильина".



Три года назад у авторов книги - Виктора Скворцова и Валерия Рыжова появилась идея о создании художественного фильма о Дмитрии Ильине. На сегодняшний момент готов сценарий. Рабочее название фильма - "Был" по надписи, которая выбита на медали участника Чесменского сражения.









