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10.07.2017 09:07 ГТРК-Тверь просит зрителей помочь Еcении Трач





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«ГТРК «Тверь» и Русфонд продолжают совместную акцию помощи детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. В помощи неравнодушных зрителей нуждается Есения Трач из Торопецкого района. У двухлетней малышке опухоль кровяносных сосудов лица.



Шустрая, улыбчивая и любознательная. Есении Трач два годика, но несмотря на это девочка уже перенесла четыре операции. Малышка родилась с пятном винного цвета на верхней части детского личика. В роддоме маму Есении Марту к первому свиданию с новорожденной дочкой специально готовили



Педиатр предположил, что это послеродовое покраснение,такое бывает у новорожденных и уверяла, все пройдет. Но пятно не исчезло, а становилось багровым, особенно, когда малышка Есения плакала. Десятки консультаций с врачами, поездки в больницы не давали прогнозов на излечение опухоли. По Интернету мама Есении нашла клинику в Москве, где после обследования поставили окончательный диагноз – доброкачественная опухоль- капиллярная мальформация кровеносных сосудов левой половины лица.



Есения Трач уже перенесла четыре операции. Мама девочки Марта, которая воспитывает ребенка, одна взяла кредит. Малышке удалили багровое пятно со лба и виска, осталась только маленькая багровая бровка. Это еще 5 полноценных сеансов и 244 тысячи рублей. У семьи таких денег нет. Читатели газеты "Коммерсант" и сайта "Русфонд" для Есении соберут 199 тысяч. Чтобы полностью завершить курс не хватает 45 тысяч рублей.



Помочь малышке Есении очень просто. Для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 5542 со словом «Дети». Стоимость одного СМС – 75 рублей. Все вместе мы сможем это сделать



Владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование для ребенка через мобильное приложение. Другие способы помощи опубликованы на сайте Русфонда. Есении Трач из Торопецкого района рекомендовано длительное лечение с помощью селективной импульсной фототерапии под общим наркозом.



Стоимость лечения – 244 000 рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта rusfond.ru соберут 199 000 рублей, не хватает 45 тысяч. Чтобы помочь маленькой Есении нужно отправить сообщение на короткий номер 5542 со словом «ДЕТИ». Стоимость одного – 75 рублей. Малышка Есения, которой очень понравился микрофон журналиста, в отличие от взрослых, думающих, что у ребенка "синяк", пока не обращает внимания на опухоль. А играет, танцует вместе с мамой, которая надеется, опухоль останется только на детской фотографии.









