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11.07.2017 09:19 
Вторая неделя июля стартовала с вполне теплой, практически летней погоды

Вторая неделя июля стартовала с вполне теплой, практически летней погоды

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Столбик термоментр сегодня поднялся выше + 20.

Середина июля, а вода в Волге прогрелась только до +15 градусов. В такой не только купаться, даже ноги мочить не хочется. Лето в этом году выдалось прохладным, влажным, но зато малоснежным говорят синоптики.

Снег разной интенсивности синоптики зафиксировали только 2 июня в разных районах Тверской области - в том числе и в столице Верхневолжья, а столбики термометров опустились до +5 градусов.
Первая неделя июля выдалась так же не по-летнему прохладной - самым холодным днем стала суббота - всего +11 - сентябрьская погода. На пляже мамы с детьми гуляют в куртках - вот такое говорят нынче лето.

Скучают на пляже и продавцы в летних кафе - прибыль нулевая, спросом не пользуется ни шашлык, ни мороженое.

Впрочем, лето все-таки заглянет в Тверскую область, отмечают в гидрометцентре. На этой неделе тепло до +25, дальше - больше. Отдельные дни будут по-пляжному жаркими.

Жарких дней будет наперечет. Между тем и у прохладного лета есть несомненные плюсы. Не душно, низкая пожарная опасность, оптимальное содержание кислорода в воздухе и практически нулевой риск тепловых ударов - прекрасное время для занятий спортом или прогулок на свежем воздухе.


АРХИВ 


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