Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





11.07.2017 09:20 
В Тверской области отметили 115 годовщину со дня рождения нашего земляка, знаменитого тенора, народного артиста СССР Сергея Лемешева

В Тверской области отметили 115 годовщину со дня рождения нашего земляка, знаменитого тенора, народного артиста СССР Сергея Лемешева

Фото  Видео репортаж Видео
К этой дате был приурочен музыкальный фестиваль "Вижу чудное приволье". Он прошел на родине певца в деревне Князево Калининского района.

В 30-ый раз в деревне Князево Калининского района – на малой Родине великого тенора 20 века Сергея Лемешева прошел музыкальный фестиваль. Из-за непогоды на праздник приехали лишь истинные ценители классики. Среди них - знаменитые «лемешистки», которые слушали певца «живьем» в Большом театре.

Легенда мировой оперы исполнял почти все теноровые партии, 100 романсов Чайковского. До сих пор повторить репертуар Лемешева не удалось ни одному артисту, также как и петь с одним легким.

Сценические костюмы, в которых Лемешев выходил на сцены Екатеринбурга, Харбина, Тбилиси, Москвы, грампластинки и личные вещи «золотого» тенора – экспонаты музея. Собирал их в течение 15 лет Виктор Васильев. Восстановил часовню и здание церковно-приходской школы, где учился певец и теперь размещена экспозиция. Начиналось все с комнаты в сельском клубе в Кумардино, затем музей переехал в Медное и, наконец, в Князево. Они составили "лемешевское кольцо" Верхневолья. В него в следующем году войдет деревня Рождество, где появится первый в России Дом романса. Он разместится в избе матери Лемешева, которую туда перевезли в 49-ом году.

На фестивале звучали романсы, русские народные песни, арии из опер. Исполнители – профессиональные и начинающие артисты.

В князевском «зеленом» амфитеатре прошла также церемония вручения премий и стипендий имени Лемешева и Соколова-Микитова. Ими отметили молодые дарования, деятелей культуры и искусства региона.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.