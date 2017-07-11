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11.07.2017 09:20 В Тверской области отметили 115 годовщину со дня рождения нашего земляка, знаменитого тенора, народного артиста СССР Сергея Лемешева





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К этой дате был приурочен музыкальный фестиваль "Вижу чудное приволье". Он прошел на родине певца в деревне Князево Калининского района.



В 30-ый раз в деревне Князево Калининского района – на малой Родине великого тенора 20 века Сергея Лемешева прошел музыкальный фестиваль. Из-за непогоды на праздник приехали лишь истинные ценители классики. Среди них - знаменитые «лемешистки», которые слушали певца «живьем» в Большом театре.



Легенда мировой оперы исполнял почти все теноровые партии, 100 романсов Чайковского. До сих пор повторить репертуар Лемешева не удалось ни одному артисту, также как и петь с одним легким.



Сценические костюмы, в которых Лемешев выходил на сцены Екатеринбурга, Харбина, Тбилиси, Москвы, грампластинки и личные вещи «золотого» тенора – экспонаты музея. Собирал их в течение 15 лет Виктор Васильев. Восстановил часовню и здание церковно-приходской школы, где учился певец и теперь размещена экспозиция. Начиналось все с комнаты в сельском клубе в Кумардино, затем музей переехал в Медное и, наконец, в Князево. Они составили "лемешевское кольцо" Верхневолья. В него в следующем году войдет деревня Рождество, где появится первый в России Дом романса. Он разместится в избе матери Лемешева, которую туда перевезли в 49-ом году.



На фестивале звучали романсы, русские народные песни, арии из опер. Исполнители – профессиональные и начинающие артисты.



В князевском «зеленом» амфитеатре прошла также церемония вручения премий и стипендий имени Лемешева и Соколова-Микитова. Ими отметили молодые дарования, деятелей культуры и искусства региона.









