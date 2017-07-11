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11.07.2017 09:20 
Тверичей пригласили побороться за звание самого читающего города

Тверичей пригласили побороться за звание самого читающего города

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В областной столице стартовала всероссийская акция "Летнее чтение". Участие в проекте бесплатное, необходима регистрация на сайте, ну и любовь к книгам.

Тридцать минут чтения в день продлевают жизнь на два года. К такому выводу пришли ученые. Сейчас у тверичан есть шансы стать не только долгожителями, но и сделать свой город самым читающим. Придает стимул акция" Летнее чтение" , где помимо удовольствия от прочитанных страниц на кону серьезный приз.

На него будет выслан список из трех книг, сформированный случайным образом. Для взрослых это 110 авторов и произведений, для детей - 23. Братья Стругацкие, Алексей Иванов. Из детских Киплинг, Бажов, Льюис Кэрролл. Книги нужно прочесть до 31 августа, и на каждую из трех написать рецензию. Компетентное жюри выберет лучшего автора, который получит главный приз. В каждом регионе он свой, и пока держится в строгой секретности.

Впервые акцию провели сотрудники липецкой библиотеки в прошлом году. В этом ее участниками стали читатели Крыма, Рязани, Воронежа, Омска, Белгорода. По итогам акции- конкурса организаторы выберут не только победителя, но и самый читающий город.


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