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11.07.2017 09:21 В Большом Завидово завершился крупнейший рок-фестиваль страны - "Нашествие"





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Он порадовал поклонников музыкой, но никак не хорошей погодой. Слушать любимые группы приходилось под зонтиками.



Еще никогда фраза "Я пережил Нашествие" не звучала так буквально. Три дня непрекращающихся ливней превратили главное событие лета еще и в самое экстремальное. Поле превратилось в грязь. Но настоящих ценителей тяжелой музыки тяжелыми погодными условиями не испугаешь.



Безусловным трендом этого "Нашествия" стали дождевики и резиновые сапоги, а те, кто не был готов к грязевым ваннам, обматывали кроссовки полиэтиленовыми пакетами. И, казалось, даже радовались непогоде: кто-то прыгал по лужам, а кто-то устраивал гонки по грязевым трассам. По мнению истинных поклонников рока, грязь на поле в Большом Завидово была лечебной.



Особенно сложными эти три дня оказались для автомобилистов. Те, кто оставлял свои машины в парковочной зоне не могли выбраться с территории фестиваля. Машины "садились" на брюхо всего за несколько оборотов колес. На помощь "погрязшим" в роке спешили эвакуаторы, трактора, машины МЧС. Для выезда организовали 5 дополнительных настилов.



Выборы президента "Нашествия", пожалуй, единственное событие на котором погода никак не отразилась. Они состоялись. Явка была высокой. Из 15 кандидатов в упорной борьбе победил лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.



Фестиваль в этом году открыл Вячеслав Бутусов вместе с хором Александрова. Рок нон-стоп продолжили "Кукрынисы", Кипелов, "Сплин", "ДДТ", "Пикник".



Кроме главной и альтернативной сцен на "Нашествии" работали и совсем не музыкальные площадки. На выставке Минобороны - новинка. Впервые здесь представили робота - пожарного. Комплекс способен тушить огонь там, куда человек подойти не может. В запасе машины - емкость на 2 тысячи литров воды и еще 800 литров пены.



Благодаря плохой погоде травм и других неприятностей на фестивале случилось гораздо меньше. За помощью к медикам обратилось порядка 200 человек. И все с простудными заболеваниями. Зато "горючей" жидкости было найдено больше обычного. За время проведения фестиваля полицейские изъяли из незаконного оборота 673 литра алкоголя и восемь единиц контрафактной продукции. И тем не менее, гости остались довольны и готовы приехать на фестиваль «Нашествие» в следующем году. Правда, уже объявили, что его перенесут на август. Это связано с проведением Чемпионата мира по футболу.









