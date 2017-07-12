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12.07.2017 09:16 
В Твери отметили День шоколада

В Твери отметили День шоколада

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Это лакомство считают "гормоном радости" , он приводит в норму давление и улучшает мозговую деятельность.

Ароматный, вкусный, дарит заряд бодрости и энергии. И это шоколад! Свое название он получил от слова «чоколатль», что означает «горькая вода». 1,5 тысячи лет до нашей эры его делали из толченых какао-бобов. При этом добавляли перец и острые специи. В XVI веке европейские аристократы стали пить его не холодным, а горячим. Сейчас горячий шоколад можно встретить в любом кафе или ресторане. Пару минут и сладкий напиток готов. Так тверские сладкоежки отмечают праздник.

Горячий шоколад – божественный напиток. Древние ацтеки называли его «пищей богов». А сами какао-бобы были символом богатства и власти. За 10 таких зерен можно было купить кролика. В Испании они шли в качестве приданого для членов королевской семьи.

Черный, молочный, белый. С орехами и фруктами, с лепестками роз. Различных форм и видов. Любителям сладостей не просто. В Европе периодически проходят показы моды, где шоколад в прическе – не редкость. В Бельгии из шоколада сделали клей для марок. Приклеивать их - одно удовольствие. Это лакомство популярно у тверской детворы.

Этот сладкий продукт не портит фигуру и может лечить от кашля. А ещё - полезен для зубов. Ученые доказали: темный шоколад противостоит кариесу. В его составе есть теобромин, который необходим для укрепления эмали.

Семь миллиардов долларов ежегодно тратят люди на шоколад. В среднем человек съедает почти 5 килограммов шоколадной продукции в год. Но главное в этом деле – не переборщить.


АРХИВ 


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