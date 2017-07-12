Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





12.07.2017 09:16 
В Тверской области стартовал сезон грибов

В Тверской области стартовал сезон грибов

Фото  Видео репортаж Видео
Любители "тихой охоты" уже находят в лесах первые лисички и даже белые.

Грибной сезон в этом году начался позже обычного - причиной тому, хотя и влажная, но холодная погода. Поэтому сейчас для тихой охоты опытные грибники выбирают открытые места в лесу или просеки, там где почва
лучше прогревается.

Сегодня в лесах попадаются лисички, опята, подберезовики, подосиновики и даже белые грибы. Пока их немного. Но, как говорят опытные любители тихой охоты, "грибы пошли". Есть надежда, что скоро они подрастут.

Самое главное избегать несъедобных грибов, который в лесах так же много. В прошлом году в Тверской области было зарегистрировано несколько случаев отравления.

Специалисты настоятельно рекомендуют перед сбором ознакомиться с тематической литературой и избегать подозрительных грибов. При недомогании после приема пищи желательно сделать промывание желудка и незамедлительно обратиться к врачу.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.