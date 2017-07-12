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12.07.2017 09:16 В Тверской области стартовал сезон грибов





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Любители "тихой охоты" уже находят в лесах первые лисички и даже белые.



Грибной сезон в этом году начался позже обычного - причиной тому, хотя и влажная, но холодная погода. Поэтому сейчас для тихой охоты опытные грибники выбирают открытые места в лесу или просеки, там где почва

лучше прогревается.



Сегодня в лесах попадаются лисички, опята, подберезовики, подосиновики и даже белые грибы. Пока их немного. Но, как говорят опытные любители тихой охоты, "грибы пошли". Есть надежда, что скоро они подрастут.



Самое главное избегать несъедобных грибов, который в лесах так же много. В прошлом году в Тверской области было зарегистрировано несколько случаев отравления.



Специалисты настоятельно рекомендуют перед сбором ознакомиться с тематической литературой и избегать подозрительных грибов. При недомогании после приема пищи желательно сделать промывание желудка и незамедлительно обратиться к врачу.









