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|12.07.2017 09:16
|В Тверской области стартовал сезон грибов
Любители "тихой охоты" уже находят в лесах первые лисички и даже белые.
Грибной сезон в этом году начался позже обычного - причиной тому, хотя и влажная, но холодная погода. Поэтому сейчас для тихой охоты опытные грибники выбирают открытые места в лесу или просеки, там где почва
лучше прогревается.
Сегодня в лесах попадаются лисички, опята, подберезовики, подосиновики и даже белые грибы. Пока их немного. Но, как говорят опытные любители тихой охоты, "грибы пошли". Есть надежда, что скоро они подрастут.
Самое главное избегать несъедобных грибов, который в лесах так же много. В прошлом году в Тверской области было зарегистрировано несколько случаев отравления.
Специалисты настоятельно рекомендуют перед сбором ознакомиться с тематической литературой и избегать подозрительных грибов. При недомогании после приема пищи желательно сделать промывание желудка и незамедлительно обратиться к врачу.
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