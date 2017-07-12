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12.07.2017 09:17 В Тверской области готовятся к проведению сентябрьских выборов





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Нововведения этой избирательной кампании губернатор Игорь Руденя обсудил с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Встреча прошла на площадке "Нашествия", где впервые был выбран президент фестиваля.



В единый день голосования 10 сентября на территории Верхневолжья пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области по Кимрскому одномандатному избирательному округу №12 и 45 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе Тверской городской Думы. Замещению подлежат 426 мандатов. По предварительным оценкам свой голос смогут отдать 478 тысяч избирателей. Это жители Андреапольского, Весьегонского, Конаковского, Лихославльского, Максатихинского, Осташковского, Селижаровского, Старицкого, Торжокского, Рамешковского районов, городов Твери, Ржева, Торжка и Кимр. В регионе будет внедрена новая технология для ускоренной передачи данных в государственную автоматизированную систему «Выборы».



В Тверской области внешний вид мест для голосования намерены привести к единому стандарту. По мнению Игоря Рудени, качество проведения выборов – показатель уровня развития общества и территорий.



Глава Центризбиркома также высоко оценила работу областной и территориальных избирательных комиссий тверского региона, отдельно подчеркнув их серьезный кадровый потенциал.









