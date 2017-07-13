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13.07.2017 09:23 Тверитянин Никита Шванский представит Россию на Чемпионате мира по воркауту





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Спортсмен готовит сложную акробатическую программу.



Такое, казалось бы романтичное название элемента, а на самом деле, здесь показывается вся сила и выносливость уличного гимнаста. Упражнения в воркауте разные, но все приспособлены под уличные спортплощадки. Элементы выполняются на турнике, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах. Акцент сделан на работу с собственным весом. Никита Шванский в этом спорте уже пять лет.



В этом году атлет представит Россию на Чемпионате мира по воркауту. Тверичанин прошел отборочный этап. Три минуты, в течение которых пришлось выложиться по полной. Его показательное выступление оценили организаторы соревнований. Среди претендентов из 60 стран тверитянин Никита, как и еще трое россиян из других городов были выбраны, чтобы защищать честь страны. Сборная команда в составе двух юношей и двух девушек выступит в Москве 29 июля.



Решающими параметрами трехминутного выступления станут так же четкость, зрелищность и харизма. Друзья Никиты считают , что у него есть все шансы.



До соревнований еще чуть больше двух недель. Все силы брошены на подготовку. Ежедневные двухчасовые тренировки придадут уверенности, считает Никита. Помимо показательных выступлений участники Чемпионата проведут мастер- классы по уличному фитнесу.









