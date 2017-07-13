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13.07.2017 09:23 В России вступили в силу новые изменения в правила дорожного движения





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Главное новшество касается перевозки детей в автомобилях. Теперь оставлять маленьких детей в салоне без присмотра взрослых запрещено. Нововведения прокомментировали сотрудники госавтоинспекции.



Вступили в силу новые правила перевозки маленьких пассажиров. В возрасте до 7 лет их запрещено оставлять без присмотра в автомобиле, после 7 - можно пристегивать обычными ремнями безопасности, но только - на заднем сидении машины. На переднем - поездка строго в автокресле.



Упрощены правила регистрации машин с идентификационными номерами, которые испортились в результате износа, коррозии, ремонта или при возвращении после кражи. Однако лишь при условии, что их можно определить. Кузов или раму заменить у старого авто теперь нельзя. Конструкция станет другой, а значит, утратит заводскую маркировку. Это сейчас стало причиной для отказа в постановке на учет. Перечень оснований расширен.



Нововведения коснулись и утилизации автомобилей. Одного заявления от владельца теперь не достаточно. С учета снимут лишь при предъявлении справки, что машина сдана во Вторчермет. Другая поправка позволяет при постановке на учет не предъявлять бумажную версию полиса ОСАГО. Проверить его наличие госавтоинспекторы смогут в электронной базе.



Зарегистрировать машину станет легче и для автолюбителей с ограничениями по здоровью. Помещения будут не только оснащены тактильными табличками, но и найдут сурдопереводчика, если он требуется, и даже разрешат передвигаться по подразделению с собакой-поводырем.









