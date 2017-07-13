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13.07.2017 09:24 В Тверской области открылась Школа поисковиков





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Юные курсанты проведут в лесу 4 дня. Учиться поисковому делу они будут в местах реальных боевых сражений. В настоящее время поисковую деятельность на территории Верхневолжья ведут 54 отряда, в составе которых работают около 900 поисковиков.



Настоящему поисковику при правильной экипировке и дождь не помеха. Но ради церемонии открытия областного слета на улице решили не мокнуть. Гостеприимный Калашниковский колледж распахнул свои двери для юных бойцов поисковых отрядов на 4 дня.



Впервые школу молодого поисковика в Тверской области провели в 2013 году в Осташкове.



Вот так же удалось в своё время научить и привлечь в поисковое движение ребята из Калашникова. Они были в числе участников первой школы поисковиков и сразу после окончания слёта организовали свой отряд Истоки. Теперь и сами могут уже делиться опытом.



На областной слёт приехали представители Конаковского, Зубцовского, Селижаровского, Старицкого, Лихославльского районов и Твери. Всего более 80 участников. Алексей Курагин в родном поселке Селижарово несет вахту поста номер 1.



А вот тверичанка Виктория Ковалева после участия в поисковых экспедициях в составе отряда "Поколение" всерьёз задумывается о том, чтобы выбрать профессию криминалиста - антрополога.



Для участников слета подготовили насыщенную программу. В качестве экспертов приехали бойцы Вологодского поискового отряда. Они участвовали в международной экспедиции "Калининский фронт", этой весной на ржевской земле ими были обнаружены останки 41 советского воина, найдено 10 медальонов, имена двух бойцов установлены. Опытные поисковики проведут семинары для юных бойцов тверских отрядов.



Также начинающих поисковиков научат работать с архивными документами. Главное, что они станут частью большого поискового братства и об этом слете будут вспоминать, встречаясь друг с другом во время поисковых экспедиций.









