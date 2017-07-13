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13.07.2017 09:24 В Тверской области стартовала трудовая смена студенческих отрядов





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Будущие специалисты уже получили путевки на рабочие места. Их ждут на всероссийских стройках, в оздоровительных лагерях и поездах дальнего следования. Уже сформировано 54 отряда.



Восемь часов в день и пять дней в неделю. Вместо того, чтобы отдыхать на каникулах, эти ребята выбрали трудовое лето. Наравне с опытными специалистами студенты Тверского технического университета выезжают в командировки. Для будущих энергетиков - это море впечатлений и хорошее подспорье в приобретении профессиональных навыков.



Константин Крылов стал участником студотряда впервые. Его дядя в студенческие годы строил БАМ и рассказы об этом вдохновили парня также стать бойцом подобного отряда. Теперь, как шутит Костя, будет, что рассказать своим внукам.



Бойцам студотрядов предстоит изучить электрооборудование, релейную защиту и автоматику, побывать на осмотрах линий электропередач. Подобный опыт украсит резюме любого специалиста. И, конечно, это хорошая прибавка к стипендии.



Работа в студотряде - инвестиция в будущее.Квалифицированные кадры - ключевая ценность любого работодателя.



Всего в этом году в студотрядах Тверского региона задействовано 200 человек. Они трудятся на сельхозпредприятиях, вожатыми в детских оздоровительных лагерях, в том числе в Крыму. Лидер движения - отряд проводников пассажирских вагонов «69-скорый», который работает на маршруте Санкт-Петербург- Анапа.



Кроме первых шагов в профессию, студотрядовцы примут участие в различных творческих конкурсах и спортивных турнирах, побывают на экскурсиях. И каждый раз с ними будут опытные наставники.









