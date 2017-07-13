Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





13.07.2017 09:24 
В Тверской области стартовала трудовая смена студенческих отрядов

В Тверской области стартовала трудовая смена студенческих отрядов

Фото  Видео репортаж Видео
Будущие специалисты уже получили путевки на рабочие места. Их ждут на всероссийских стройках, в оздоровительных лагерях и поездах дальнего следования. Уже сформировано 54 отряда.

Восемь часов в день и пять дней в неделю. Вместо того, чтобы отдыхать на каникулах, эти ребята выбрали трудовое лето. Наравне с опытными специалистами студенты Тверского технического университета выезжают в командировки. Для будущих энергетиков - это море впечатлений и хорошее подспорье в приобретении профессиональных навыков.

Константин Крылов стал участником студотряда впервые. Его дядя в студенческие годы строил БАМ и рассказы об этом вдохновили парня также стать бойцом подобного отряда. Теперь, как шутит Костя, будет, что рассказать своим внукам.

Бойцам студотрядов предстоит изучить электрооборудование, релейную защиту и автоматику, побывать на осмотрах линий электропередач. Подобный опыт украсит резюме любого специалиста. И, конечно, это хорошая прибавка к стипендии.

Работа в студотряде - инвестиция в будущее.Квалифицированные кадры - ключевая ценность любого работодателя.

Всего в этом году в студотрядах Тверского региона задействовано 200 человек. Они трудятся на сельхозпредприятиях, вожатыми в детских оздоровительных лагерях, в том числе в Крыму. Лидер движения - отряд проводников пассажирских вагонов «69-скорый», который работает на маршруте Санкт-Петербург- Анапа.

Кроме первых шагов в профессию, студотрядовцы примут участие в различных творческих конкурсах и спортивных турнирах, побывают на экскурсиях. И каждый раз с ними будут опытные наставники.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.