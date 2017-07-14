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14.07.2017 09:01 В Твери вспоминали Героя России, нашего земляка Владимира Елизарова





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24 года назад при исполнении служебного задания сержант был убит на таджико-афганской границе. В память о героизме молодого бойца на улице с его именем сегодня был открыт "Пограничный столб".



Этот железобетонный столб аналог тех, что установлены по периметру нашей страны на границах с другими государствами. Это символ всех пограничников. Поэтому почтить память убитого земляка пришли все те, кто связан с этой службой. Столб установили на улице Елизарова, названной несколько лет назад в честь погибшего тверитянина.



В ноябре 91-го 19-летний Владимир Елизаров был призван на срочную военную службу, которую проходил сначала во Владимирской области, затем в Тамбове, Германии. Почти через год его перевели в Таджикистан, где и случилась трагедия. Работая инструктором службы собак Елизаров принимал участие в боевых действиях на таджико-афганской границе. Почти 250 боевиков напали на заставу, где дежурил тверской сержант. Защищая Отечество, погибли 25 российских военнослужащих. Посмертно Указом Президента Елизарову было присвоено звание Героя России. Сегодня его память наконец увековечена, говорят пограничники. Установить памятный столб помогли организации и неравнодушные жители.



Ветераны пограничных войск планируют чаще рассказывать о Елизарове подрастающему поколению. Среди мальчишек много тех, кто собирается служить в армии.



Открытие памятного пограничного столба для тверских пограничников - это начало новой традиции: каждый год 13-го июля приходить сюда и вспоминать о молодом земляке, который отдал жизнь для спасения мирных жителей.









