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14.07.2017 09:01 Тверичи сыграли более, чем в сто настольных игр





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Областная столица принимала фестиваль Траектория. Это самая большая игротека, которая когда-либо проводилась в Твери. Игры у организаторов на любой вкус, самое сложное было разобраться в правилах.



Маленькая Василиса тренирует свою память с помощью "живых картинок". В 3, 5 года ребенок хорошо знает, что такое настольные игры. В ее семье играют и родители и братья. А за этим столом настоящая битва архитекторов. Участники игры "Дженго" строят башню.



Настольные игры в нашей стране стали популярны в послевоенное время. Домино, шашки и шахматы во дворах собирали от мала до велика. Возродить интерес к таким поединкам надеются и организаторы фестиваля.За последние несколько лет такой досуг стал вытеснять социальные сети.



Более 60 настольных игр организаторы фестиваля " Траектория" достали из коробок , чтобы увлечь тверичей. Большинство покупных, но есть и те, которые сделаны своими руками. Например, " Квартет". Здесь по карточкам участники отгадывают художников Третьяковской галереи.



Пришли на фестиваль и люди постарше, которые до сих пор не прочь сыграть в настольную игру. Например, "Гоблит" пришла в Россию из Франции. Это лучшая деревянная абстрактная игра 2010 года. Для Твери это новинка.



Сразиться в настольные баталии пришло более сотни человек. В следующем году организаторы планируют сделать фестиваль под открытым небом.









