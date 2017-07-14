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14.07.2017 09:01 
Тверичи сыграли более, чем в сто настольных игр

Тверичи сыграли более, чем в сто настольных игр

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Областная столица принимала фестиваль Траектория. Это самая большая игротека, которая когда-либо проводилась в Твери. Игры у организаторов на любой вкус, самое сложное было разобраться в правилах.

Маленькая Василиса тренирует свою память с помощью "живых картинок". В 3, 5 года ребенок хорошо знает, что такое настольные игры. В ее семье играют и родители и братья. А за этим столом настоящая битва архитекторов. Участники игры "Дженго" строят башню.

Настольные игры в нашей стране стали популярны в послевоенное время. Домино, шашки и шахматы во дворах собирали от мала до велика. Возродить интерес к таким поединкам надеются и организаторы фестиваля.За последние несколько лет такой досуг стал вытеснять социальные сети.

Более 60 настольных игр организаторы фестиваля " Траектория" достали из коробок , чтобы увлечь тверичей. Большинство покупных, но есть и те, которые сделаны своими руками. Например, " Квартет". Здесь по карточкам участники отгадывают художников Третьяковской галереи.

Пришли на фестиваль и люди постарше, которые до сих пор не прочь сыграть в настольную игру. Например, "Гоблит" пришла в Россию из Франции. Это лучшая деревянная абстрактная игра 2010 года. Для Твери это новинка.

Сразиться в настольные баталии пришло более сотни человек. В следующем году организаторы планируют сделать фестиваль под открытым небом.


АРХИВ 


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