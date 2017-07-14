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14.07.2017 09:02 В Твери будет уложено более ста тысяч квадратных метров асфальта





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Ремонт дорожного полотна уже начался в районах города. Помимо самого покрытия подрядчики ставят новые бордюры, укрепляют обочину, а в некоторых случаях ещё и меняют уклон дороги.

На улице 2-ая Пухальского дорога исторически была ровной. Без ям и уклона. В результате вода не стекала к краям, а равномерным слоем покрывала всю поверхность. В ходе ремонта подрядчикам предстоит устранить этот недостаток.

Работы также ведутся на улице Коробкова, Санкт-Петербургском шоссе - всего на 20 объектах. БОльшая часть денег на ремонт выделена из бюджета региона при поддержке губернатора Игоря Рудени. Он поставил задачу использовать эти средства максимально эффективно.

Перечень объектов в рамках первого этапа ремонтной кампании составлялся с учётом состояния дороги, интенсивности её использования и жалоб жителей. Работы по каждому из них тщательно контролируют.

На все дороги подрядчики дают гарантию. Плохая погода может внести свои коррективы в график ремонта. Но все работы на объектах должны быть завершены до наступления холодов.









