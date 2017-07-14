Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





14.07.2017 09:02 
В Твери будет уложено более ста тысяч квадратных метров асфальта

В Твери будет уложено более ста тысяч квадратных метров асфальта

Фото  Видео репортаж Видео
Ремонт дорожного полотна уже начался в районах города. Помимо самого покрытия подрядчики ставят новые бордюры, укрепляют обочину, а в некоторых случаях ещё и меняют уклон дороги.
На улице 2-ая Пухальского дорога исторически была ровной. Без ям и уклона. В результате вода не стекала к краям, а равномерным слоем покрывала всю поверхность. В ходе ремонта подрядчикам предстоит устранить этот недостаток.
Работы также ведутся на улице Коробкова, Санкт-Петербургском шоссе - всего на 20 объектах. БОльшая часть денег на ремонт выделена из бюджета региона при поддержке губернатора Игоря Рудени. Он поставил задачу использовать эти средства максимально эффективно.
Перечень объектов в рамках первого этапа ремонтной кампании составлялся с учётом состояния дороги, интенсивности её использования и жалоб жителей. Работы по каждому из них тщательно контролируют.
На все дороги подрядчики дают гарантию. Плохая погода может внести свои коррективы в график ремонта. Но все работы на объектах должны быть завершены до наступления холодов.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.