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14.07.2017 09:02 
Тверская область переходит на электронные больничные

Тверская область переходит на электронные больничные

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С 1 июля они получили статус юридического документа наряду с бумажными бланками. Новый механизм выдачи листка нетрудоспособности уже работает в регионе. Однако - не везде. Почему? - рассказали на пресс-конференции представители медицинских учреждений Твери.

В стране запущен новый механизм выдачи листков нетрудоспособности. Наряду с бумажным бланком врачи могут выдать и его электронную версию, но - при соблюдении ряда условий.

Фонд соцстраха бесплатно предоставляет компьютерную программу. С сайта ее может скачать и поликлиника, и работодатель. Обязательна их регистрация на портале госуслуг - нужны электронные подписи. В областной больнице их пока четыре у терапевтов, неврологов, травматологов. У них - больше всего пациентов. В планах снабдить подписью каждого врача. Сейчас оформить электронный больничный можно там, где и бумажный.

Кроме областной в системе сейчас работает только железнодорожная больница. С начала июля здесь выписали 2 электронных бюллетеня. Хотя подписи есть у всех врачей, причем как в Твери, так и во Ржеве, и в Бологое. Интерес не проявляют работодатели. Хотя преимущества очевидны для всех участников программы. Виртуальный лист исключает риск потери или подделки бланка. Кроме того, ускоряется процесс обработки и выплаты пособий пациенту. Для медиков - это возможность избавиться от бумажной волокиты.

В ближайшее время на новый порядок выдачи больничных перейдут: первая больница в Твери и медчасти в Удомле и в Редкино. Присоединиться к ним должны все - 140 медицинских учреждений региона: как государственные,так и частные.

Впрочем, законом сроки не установлены. Лишь в перспективе - весь документооборот станет электронным. Сейчас у пациентов остается выбор: предпочесть бумажный бланк или виртуальную версию листка нетрудоспособности.


АРХИВ 


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