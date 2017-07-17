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17.07.2017 09:04 
В Твери открыт бюст Герою Советского союза Михаилу Громову

В Твери открыт бюст Герою Советского союза Михаилу Громову

Фото  Видео репортаж Видео
Установка приурочена к 80-летию знаменитого беспосадочного перелета его экипажа из Москвы через Северный полюс. Летчики провели в воздухе 62 часа 17 минут и установили два мировых рекорда дальности полета - 10 тысяч 148 километров по прямой и более 11 тысяч километров по ломаной линиям.

Во дворе 19-ой школы столицы Верхневолжья установлен памятник легендарному летчику-испытателю Михаилу Громову. Бюст подарили городу организаторы Всероссийского проекта «Аллея российской славы».

Восемьдесят лет назад, 12-го июля 37-го года, в аэропорту Щёлково стартовал рекордный по дальности и продолжительности перелет из Москвы в Северную Америку через Северный полюс. Командиром экипажа АНТ-25 был Михаил Громов. Непрерывно летели трое суток. Вернувшись, Громов получил звезду Героя Советского Союза. Первый среди уроженцев Тверского края.

Ас неба, профессор в 36 лет, Громов стал первопроходцем в науке о летных испытаниях. В 1940 году он организовал ставший впоследствии знаменитым Летно-исследовательский институт, теперь имени Громова. Учитель Валерия Чкалова стал примером ни для одного поколения авиаторов.

На торжественной церемонии открытия памятника Михаилу Громову была его вдова - Нина Георгиевна, тоже уроженка Твери. Она вспомнила, что в юности Громов был одним из лучших российских спортсменов-тяжелоатлетов. Блестящий знаток авиационной техники, учившийся еще на курсах у Жуковского, он интересовался психологией.

В Твери именем Героя Советского Союза Михаила Громова названа улица. На ней находится школа, где теперь стоит бюст, а также на ней располагается аэродром военно-транспортной авиации. Точно такой же памятник 15 июля будет установлен еще в одном городе Тверской области - во Ржеве.


АРХИВ 


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