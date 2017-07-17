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17.07.2017 09:04 
Под Тверью на аэродроме Змеево прошел фестиваль "Небо для всех"

Под Тверью на аэродроме Змеево прошел фестиваль Небо для всех

Фото  Видео репортаж Видео
Главными гостями здесь стали подопечные Центров реабилитации инвалидов, дети с различными заболеваниями, люди имеющие ограничения по здоровью. Они получили возможность подняться в небо на воздушном шаре, самолете, дельталете или паралете. Свои коррективы внесла дождливая погода, но и она не испортила праздника.

Летчик инструктор Михаил Баканов заканчивает последние подготовительные работы по наладке теплового аэростата. Фестиваль воздухоплавания без такого летательного аппарата выглядел бы незрелищно. Чтобы воздушный шар мог подняться в небо газовые горелки должны поддерживать постоянную температуру-120 градусов. И порыв ветра не должен превышать трех метров в секунду. Сейчас эти показатели завышены в 3 раза. Алексей с интересом следит за каждым движением аса. Несмотря на то, что он инвалид-колясочник, мужчина не теряет надежду подняться в небо.

А на этой площадке ждет летной погоды паралет - моторный летательный аппарат с крылом на жесткой конструкции, оснащенной колесной телегой на которой располагается пилот. Командир этого воздушного судна Игорь Потапкин готов покатать любого желающего. Правда, до этого обязательный инструктаж.

Прикоснуться к миру экстремального спорта, а кому-то исполнить свою давнюю мечту помогает благотворительный фонд" ЛОВэкстрим". Тверь небесное шоу принимает впервые.

Созданию безбарьерной среды для жителей с ограниченными возможностями в регионе уделяют серьезное внимание. В рамках программы " Доступная среда" в областном бюджете на создание комфортных условий для инвалидов в 2017 году предусмотрено более 55 миллионов рублей. Поддержали и этот фестиваль.

В программе концертная программа, мастер- классы, показательные выступления лучших пилотов.

Подняться в небо смогла только вот эта радиоуправляемая модель летательного планера. Ей не страшны ни дождь, ни ветер. Она управляется дистанционно с земли. Гости фестиваля с удовольствием следили за ее полетом и фотографировались на фоне стоящих на земле больших самолетов.


АРХИВ 


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