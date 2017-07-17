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17.07.2017 09:04 Под Тверью на аэродроме Змеево прошел фестиваль "Небо для всех"





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Главными гостями здесь стали подопечные Центров реабилитации инвалидов, дети с различными заболеваниями, люди имеющие ограничения по здоровью. Они получили возможность подняться в небо на воздушном шаре, самолете, дельталете или паралете. Свои коррективы внесла дождливая погода, но и она не испортила праздника.



Летчик инструктор Михаил Баканов заканчивает последние подготовительные работы по наладке теплового аэростата. Фестиваль воздухоплавания без такого летательного аппарата выглядел бы незрелищно. Чтобы воздушный шар мог подняться в небо газовые горелки должны поддерживать постоянную температуру-120 градусов. И порыв ветра не должен превышать трех метров в секунду. Сейчас эти показатели завышены в 3 раза. Алексей с интересом следит за каждым движением аса. Несмотря на то, что он инвалид-колясочник, мужчина не теряет надежду подняться в небо.



А на этой площадке ждет летной погоды паралет - моторный летательный аппарат с крылом на жесткой конструкции, оснащенной колесной телегой на которой располагается пилот. Командир этого воздушного судна Игорь Потапкин готов покатать любого желающего. Правда, до этого обязательный инструктаж.



Прикоснуться к миру экстремального спорта, а кому-то исполнить свою давнюю мечту помогает благотворительный фонд" ЛОВэкстрим". Тверь небесное шоу принимает впервые.



Созданию безбарьерной среды для жителей с ограниченными возможностями в регионе уделяют серьезное внимание. В рамках программы " Доступная среда" в областном бюджете на создание комфортных условий для инвалидов в 2017 году предусмотрено более 55 миллионов рублей. Поддержали и этот фестиваль.



В программе концертная программа, мастер- классы, показательные выступления лучших пилотов.



Подняться в небо смогла только вот эта радиоуправляемая модель летательного планера. Ей не страшны ни дождь, ни ветер. Она управляется дистанционно с земли. Гости фестиваля с удовольствием следили за ее полетом и фотографировались на фоне стоящих на земле больших самолетов.









