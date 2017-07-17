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17.07.2017 09:05 Тверской области выпала честь принимать второй этап Кубка мира по вертолетным гонкам





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Первый уже состоялся в мае в Великобритании. Теперь сильнейшие спортсмены планеты собрались в Конаковском районе. Сегодня здесь прошли соревнования на точность и навигацию. Они закрытые для зрителей.



На аэродроме Конаково за звание сильнейших борется 31 экипаж: из России, Австрии, Украины и Беларуси. Один за другим взлетают вертолеты МИ-2 и Робинссоны.



Вертолетные гонки в дисциплинах "Слалом" и "Развозка грузов" проводятся в системе play-off. Самое насыщенное элементами упражнение - "Навигация". За 5 минут до взлета экипаж получает задание: проложить маршрут, найти 10 целей и на финише сбросить грузы в мишень, в точно заданное время.



Еще один нюанс - во время выполнения задания спортсменам запрещено пользоваться навигационными приборами. Зато на соревнованиях впервые используются логгеры - специальные устройства, напоминающие флэшку. Они записывают весь маршрут полета.



Пилотесса эскадрильи "Колибри" Елена Жуперина готовится продемонстрировать свое мастерство. Она увлекается вертолетным фристайлом. На винтокрылой машине "станцует" под музыку. А для трехкратного Олимпийского чемпиона по прыжкам на лыжах Томаса Моргенштерна - это возможность заняться новым видом спорта и перенять опыт российских пилотов.



В домашнем этапе Кубка мира выступят сильнейшие пилоты планеты. Россию представят экипажи из Москвы и Самары. Заслуженные мастера спорта Виктор Дегтярь и Петр Васильев продемонстрируют красоту и динамику полета.



Все навыки экипажам необходимы и в жизни. При выполнении спасательных или специальных боевых операций. В финале назовут имена экипажей-победителей. А завершатся соревнования праздничными вертолетными гонками.









