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17.07.2017 09:05 К концу этого года в Твери в микрорайоне Юность планируется построить новую школу





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А уже в 2018-м в ней начнутся занятия. Сегодня здесь укладывается фундамент, а в начале следующей недели приступят уже и к возведению стен.

Новая школа в городе строится впервые с 2003 года. Уже в следующем сентябре здесь для кого-то прозвенит первый звонок, а дети из соседней школы №50, наконец, смогут учиться в первую смену. Сейчас в ней, при плане в 650 учеников, учатся больше тысячи детей.

Работы идут с опережением графика. Завершить их строители должны до конца года. Такова не только потребность в новой школе, но и требование федеральной программы по ликвидации 2-ой смены. Именно благодаря вхождению в эту программу в городе стало возможным это строительство.

Деньги выделены из федерального, регионального и городского бюджета. Губернатор Тверской области Игорь Руденя лично курирует строительство. Качество материалов, выполнение сроков – под жёстким контролем.

Помимо школы на 560 мест в здании будет располагаться детский сад, рассчитанный на 80 дошкольников. На территории оборудуют спортивные площадки и зоны отдыха, а само здание будет обшито разноцветным вентилируемым фасадом.









