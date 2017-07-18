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18.07.2017 09:10 В Твери прошел первый всероссийский слет молодых поэтов "Зеленый листок"





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Здесь свои стихи представили уже известные и только начинающие авторы, более 60 человек из 20 регионов. Этот проект вырос из одноименного областного поэтического конкурса, который инициировал поэт Андрей Дементьев и был поддержан грантом президента России.



Молодожены Алексей и Анна Сазоновы приехали из Волгоградской области. По профессии они железнодорожники. Несколько лет назад увлеклись поэзией, с тех пор творчество занимает все свободное время. Каждая строчка рождается сначала в сердце, а потом – на бумаге.



Елизавета Федорова в гостях в Твери второй раз. Она финалистка прошлогоднего конкурса «Зеленый листок». Кроме новых стихов студентка Московской консерватории решила представить музыкальную работу, которой занимается профессионально.



Единственный в России Дом поэзии Андрея Дементьева принимал участников Первого Всероссийского слета молодых поэтов из 20 регионов. Название творческого форума "Зеленый листок" созвучно с рубрикой, которая была в журнале "Юность" в 80-е годы. В ней публиковались стихи начинающих поэтов. Эту традицию Андрей Дементьев решил перенести на родную землю.



После торжественной церемонии открытия прошли мастер-классы, встречи с известными актерами и поэтами, литературными критиками. Поэты, которым нет еще и 30, осваивали новые технологии, учились слушать других. Стихи без перерыва звучали на разных площадках.



Интернет-зависимость, любовь, деревенская жизнь - основные темы стихотворений. Юрий Поляков - главный редактор «Литературной газеты» - обучал молодежь, как должно звучать великое русское слово.



Во время работы форума прошли импровизированный турнир молодых поэтов и презентация нового поэтического сборника народного артиста России, актера театра и кино, режиссера Андрея Соколова "Дом мой вырос без тебя". Лучшие работы участников войдут в новый поэтический сборник, а сам слет молодых поэтов в Твери теперь станет ежегодной традицией.









