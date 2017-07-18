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18.07.2017 09:10 Жители Твери отметили татарский национальный праздник труда и дружбы - Сабантуй





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желающих были организованы спортивные соревнования, национальные игры, дегустация блюд, а также музыкальная программа.



Исянмисэс! Бэйрэм! Здравствуйте! С праздником! Так на татарском языке встречали гостей, которые пришли отметить Сабантуй. Впрочем, понимали друг друга и без слов Это яркий праздник плодородия, дружбы и труда. По давней традиции его проводят после окончания летних полевых работ.



Сабантуй отмечают во многих городах России. В Тверскую область, где проживает более 6 тысяч татар, приехали гости из Казани. На большой поляне Городского сада творческие коллективы исполнили национальные танцы и песни.



Спортивные турниры, различные конкурсы и забавы – одна из зрелищных частей народных гуляний. В программе: бег в мешках, перетягивание каната, национальная борьба на поясах «курэш» и состязания по гиревому спорту. Только самым сильным и ловким батырам удалось поднять двухпудовые гири больше 20 раз.



Желающие могли отведать вкусные татарские национальные лакомства: ароматные кыстыбый, баурсак и медовый чак-чак. Хозяюшки целую ночь готовили эти блюда. Богатый стол – значит, и урожай будет богатый.



На Сабантуй пришли не только татары и башкиры, но также немало русских, карел, армян и таджиков. Праздник тружеников и спустя века объединяет народы нашей огромной страны.









