Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





18.07.2017 09:10 
Жители Твери отметили татарский национальный праздник труда и дружбы - Сабантуй

Жители Твери отметили татарский национальный праздник труда и дружбы - Сабантуй

Фото  Видео репортаж Видео
желающих были организованы спортивные соревнования, национальные игры, дегустация блюд, а также музыкальная программа.

Исянмисэс! Бэйрэм! Здравствуйте! С праздником! Так на татарском языке встречали гостей, которые пришли отметить Сабантуй. Впрочем, понимали друг друга и без слов Это яркий праздник плодородия, дружбы и труда. По давней традиции его проводят после окончания летних полевых работ.

Сабантуй отмечают во многих городах России. В Тверскую область, где проживает более 6 тысяч татар, приехали гости из Казани. На большой поляне Городского сада творческие коллективы исполнили национальные танцы и песни.

Спортивные турниры, различные конкурсы и забавы – одна из зрелищных частей народных гуляний. В программе: бег в мешках, перетягивание каната, национальная борьба на поясах «курэш» и состязания по гиревому спорту. Только самым сильным и ловким батырам удалось поднять двухпудовые гири больше 20 раз.

Желающие могли отведать вкусные татарские национальные лакомства: ароматные кыстыбый, баурсак и медовый чак-чак. Хозяюшки целую ночь готовили эти блюда. Богатый стол – значит, и урожай будет богатый.

На Сабантуй пришли не только татары и башкиры, но также немало русских, карел, армян и таджиков. Праздник тружеников и спустя века объединяет народы нашей огромной страны.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.