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18.07.2017 09:11 В столице Верхневолжья рядом с Домом поэзии в центре Твери появился новый сквер поэзии





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В нем размешены работы народного художника СССР Зураба Церетели. На презентации своего авторского проекта он присутствовал лично.



Уже по сложившейся традиции свой день рождения Андрей Дементьев отмечает в родном городе. При этом любимый поэт не принимает, а дарит подарки. В 2013 году появился первый в стране и мире дом поэзии, ставший местом притяжения звезд культуры и искусства, в 2016 - открыли памятник поэтам-шестидесятникам, а в этом - был создан новый уникальный сквер поэзии. Он и стал центром торжеств. От имени всех земляков Андрея Дементьева поздравил губернатор Игорь Руденя, отметив неоценимый вклад поэта в развитие отечественной культуры.



За активное участие в социально-культурной жизни региона Андрей Дементьев награжден почетным знаком губернатора "За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская".



Высшей награды области - почетного знака "Крест святого Михаила Тверского" удостоен Зураб Церетели. Легендарный скульптор - автор проекта сквера поэзии. Ради его открытия он прилетел в Россию буквально на несколько часов.



Зураб Церетели выразил готовность передать Твери уже готовые барельефы известных отечественных поэтов. Три бронзовые скульптуры украсили новый сквер поэзии. Здесь будут собираться талантливые люди - читать свои стихи и слушать других авторов.



Поэтические строки прозвучали и в адрес начинающих авторов, принявших участие в слете молодых поэтов "Зеленый листок".



Андрей Дементьев всю жизнь поддерживал и продолжает помогать тем, кто не гонится за славой, а просто хочет быть услышанным.



Слова благодарности ни раз звучали в этот день в адрес именинника, ведь именно благодаря ему на несколько дней Тверь вновь стала литературным центром России.









