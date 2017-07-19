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19.07.2017 08:58 
Список "Единой России" на выборах депутатов Тверской гордумы возглавил губернатор Игорь Руденя

Список Единой России на выборах депутатов Тверской гордумы возглавил губернатор Игорь Руденя

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В Твери на заседании регионального политсовета партии "Единая Россия" утвердили партийную "тройку".

47 из 80 членов регионального политсовета приняли участие в голосовании за общемуниципальную часть списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы. Значимость этой выборной кампании отметил приглашенный на заседание губернатор Игорь Руденя. Избрание парламента столицы Верхневолжья - событие не муниципального, а областного масштаба.

В бюллетень для тайного голосования были включены четыре фамилии кандидатов. За 3 из них нужно было отдать свой голос.

Таким образом, в тройке лидеров на думских выборах - губернатор Игорь Руденя, ректор Тверской государственной сельхозакадемии Олег Балаян и председатель общественной организации инвалидов-колясочников "Кристалл" Светлана Козлова.

С этого момента избирательная кампания вступает в активную фазу. Активности ждут не только от тех, кто будет бороться за парламентские кресла, но и от избирателей, которые своим волеизъявлением в единый день голосования сформируют новую Думу. Их будут привлекать к обсуждению партийных вопросов, проектов, инициатив, организации дискуссий.

Полный муниципальный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам будут приняты на конференции Тверского городского отделения партии "Единая Россия".


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