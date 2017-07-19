







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













19.07.2017 08:59 Тверской технический университет в 30 лучших учебных заведений России





Фото Видео

Научную продуктивность вузов оценивали по 13 направлениям деятельности. Среди них математика, экономика, физика. Тверской технический университет стал лучшим по направлению "химические технологии". Основной критерий оценки не оснащенность и количество разработок в этой сфере, а научные публикации и цитирования в международных изданиях. Статьи в них это - разработки и проекты тверских ученых



Рейтинг продуктивности позволяет вузам не только узнать градацию среди других учебных заведений России по данному научному профилю, а также интерес к тверским разработкам в разных странах мира. Для аспирантов такая оценка вуза - возможность совершенствовать свои проекты. На счету доцента Бориса Тихонова порядка 10 научных публикаций в год в разных изданиях. Сфера его научных интересов - биокатализ - возможность ускорить химические реакции, очистка сточных вод, синтез витаминов.



Место в рейтинге технический университет разделил с ВУЗами Санкт-Петербурга и Москвы. По его данным из 88 учебных заведений - лидерами по всем 13 предметным областям стали Дальневосточный, Казанский и Уральский университеты.











