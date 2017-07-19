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19.07.2017 08:59 
Тверской технический университет в 30 лучших учебных заведений России

Тверской технический университет в 30 лучших учебных заведений России

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Научную продуктивность вузов оценивали по 13 направлениям деятельности. Среди них математика, экономика, физика. Тверской технический университет стал лучшим по направлению "химические технологии". Основной критерий оценки не оснащенность и количество разработок в этой сфере, а научные публикации и цитирования в международных изданиях. Статьи в них это - разработки и проекты тверских ученых

Рейтинг продуктивности позволяет вузам не только узнать градацию среди других учебных заведений России по данному научному профилю, а также интерес к тверским разработкам в разных странах мира. Для аспирантов такая оценка вуза - возможность совершенствовать свои проекты. На счету доцента Бориса Тихонова порядка 10 научных публикаций в год в разных изданиях. Сфера его научных интересов - биокатализ - возможность ускорить химические реакции, очистка сточных вод, синтез витаминов.

Место в рейтинге технический университет разделил с ВУЗами Санкт-Петербурга и Москвы. По его данным из 88 учебных заведений - лидерами по всем 13 предметным областям стали Дальневосточный, Казанский и Уральский университеты.


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