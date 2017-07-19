Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





19.07.2017 08:59 
В Верхневолжье будут поддерживать фермерские хозяйств

В Верхневолжье будут поддерживать фермерские хозяйств

Фото  Видео репортаж Видео
Среди тех, кто претендует на субсидии - торопецкое хозяйство Чихачи.

Начинали с нуля в чистом поле в 2015 году. Сегодня в Чихачах - хозяйство получило название ближайшей деревни - уже более 1000 голов крупного рогатого скота голштинской породы. Ферма обеспечивает себя кормами - общая площадь имеющихся угодий - 2700 гектаров, трудоустроены здесь 45 человек.

Новые фермы оборудованы по последнему слову техники - железо ангаров обрабатывается специальным утеплителем - пеной. Летом такое покрытие не пропускает тепло - в помещении прохладно, а зимой блокирует холод с улицы. Это европейская технология, в Тверской области ранее так не делали. Мощные вентиляторы не позволяют скапливаться метану. Здесь смонтирована и автоматическая система навозоудаления.

В прошлом году реализовали 38 тонн мяса, с начала этого сдали уже 37 тонн. Сдают живым весом. С увеличением объемов производства запустят и свой собственный убойный цех. При развитии рассчитывают на региональную поддержку. Она предполагается для хозяйств, где содержится более 500 голов скота.

Вопросы поддержки животноводов обсуждались на заседании правительства Тверской области.

Всего было распределено более 11 млн рублей. По мнению губернатора Игоря Рудени к процессу производства говядины необходимо активнее привлекать и личные подсобные хозяйства.

Областная поддержка позволит загрузить предприятия и увеличить обеспеченность жителей региона мясом.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.