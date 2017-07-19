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19.07.2017 08:59 В Верхневолжье будут поддерживать фермерские хозяйств





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Среди тех, кто претендует на субсидии - торопецкое хозяйство Чихачи.



Начинали с нуля в чистом поле в 2015 году. Сегодня в Чихачах - хозяйство получило название ближайшей деревни - уже более 1000 голов крупного рогатого скота голштинской породы. Ферма обеспечивает себя кормами - общая площадь имеющихся угодий - 2700 гектаров, трудоустроены здесь 45 человек.



Новые фермы оборудованы по последнему слову техники - железо ангаров обрабатывается специальным утеплителем - пеной. Летом такое покрытие не пропускает тепло - в помещении прохладно, а зимой блокирует холод с улицы. Это европейская технология, в Тверской области ранее так не делали. Мощные вентиляторы не позволяют скапливаться метану. Здесь смонтирована и автоматическая система навозоудаления.



В прошлом году реализовали 38 тонн мяса, с начала этого сдали уже 37 тонн. Сдают живым весом. С увеличением объемов производства запустят и свой собственный убойный цех. При развитии рассчитывают на региональную поддержку. Она предполагается для хозяйств, где содержится более 500 голов скота.



Вопросы поддержки животноводов обсуждались на заседании правительства Тверской области.



Всего было распределено более 11 млн рублей. По мнению губернатора Игоря Рудени к процессу производства говядины необходимо активнее привлекать и личные подсобные хозяйства.



Областная поддержка позволит загрузить предприятия и увеличить обеспеченность жителей региона мясом.









