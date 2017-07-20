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20.07.2017 08:59 
Партия "Единая Россия" утвердила списки тех, кто будет представлять партию на предстоящих выборах

Партия Единая Россия утвердила списки тех, кто будет представлять партию на предстоящих выборах

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Все они прошли предварительное голосование и имеют собственный положительный опыт работы.

Участникам партийной конференции были предложены два бюллетеня. В первом 51 фамилия. Это муниципальный список. Тройку лидеров утвердили ранее на региональном политсовете, еще по три фамилии значились в каждой из шестнадцати территориальных групп. Весь список был согласован с президиумом, и делегатам необходимо было путем тайного голосования поставить отметку в графе "за" или "против". Также посписочно нужно было выбрать шестнадцать кандидатов, которые будут представлять партию в одномандатных избирательных округах. К делегатам с приветственным словом обратился губернатор Игорь Руденя, возглавивший муниципальный список на выборах в ГорДуму.

Все кандидаты прошли процедуру предварительного голосования и уже заручились поддержкой избирателей. По мнению губернатора, в партийных списках люди известные в Твери своими практическими достижениями и своей работой по развитию областного центра.

Особенностью этой избирательной кампании стало активное участие в ней представителей социальной сферы.

Предвыборная программа, с которой представители партии будут участвовать в думской кампании, сформирована.

Впереди почти два месяца предвыборной борьбы, которая завершится в единый день голосования - 10 сентября.


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