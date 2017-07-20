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20.07.2017 09:00 В Тверском регионе проходит первый Всероссийский чемпионат по спасательным работам





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Студенты из Твери, Москвы и Рязани демонстрируют знание основ первой медицинской и допсихологической помощи, спортивную подготовку.



Минимум имитации и максимум реальности. Соревнования будущих спасателей - борьба среди сильнейших - поэтому и задания выполняют не понарошку. Произошла утечка опасного вещества. Есть пострадавший. За минуту облачаются в химзащиту и выдвигаются к месту чрезвычайной ситуации. С собой у команды спасателей носилки, пневмоподушка и стропальная лента, чтобы закрыть дыру в бочке. Впереди полоса препятствий и оказание первой медицинской помощи.



Здесь главное не только слаженность спасателей, но и взаимозаменяемость. В идеале, каждый, кто оказался в экстремальной ситуации, должен знать, как помочь самому себе и окружающим.



А здесь спасатели уже оказывают первую медицинскую помощь. Пострадавшего со спинальной травмой нашли под завалами. Второго сейчас пытаются вытащить из-под груды камней и плит. Обрушение здания имитирует тренажер "Улитка". На таком тренируются настоящие спасатели. Внутри темно и узко. А ползти приходиться вдвоем и спасателю, и пострадавшему.



Этой команде справляться с заданиям, наверно, проще всех, здесь все врачи. Хирурги, педиатры и даже стоматологи. Тверскому отряду медицинского университета "Спасатель" уже больше 15 лет, это один из самых старейших и опытных студенческих объединений. Спасательная подготовка для них - и хобби и второе образование.



Чемпионат среди студотрядов спасателей - это пилотный проект тверского медицинского университета. Соревнования подобного профиля проходят впервые.









