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20.07.2017 09:01 В Твери начал свой путь 17-й молодёжный крестный ход





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Он пройдет по Калининскому району, по святым местам на берегах Тьмы. Паломники посетят мемориалы и места боёв в годы великой отечественной войны.



В семье Погореловых из Твери четверо детей. Вместе с родителями они собираются в крестный ход по святым местам, расположенным на берегах реки Тьмы. Аня паломничает в четвертый раз.



Перед началом шествия – молебен в соборе Николаевского Малицкого мужского монастыря. Семнадцать лет назад, тогда еще у его руин, зародилась традиция этого крестного хода. Ближайшие к Твери деревни за Николо-Малицей относились к приходу Ксении Петербужской. Бывший его настоятель Сергий Дмитриев привез из Вероны, где теперь служит, икону с частицей мощей апостолов Петра и Павла, кстати, написанную в Твери. Она – главная святыня крестного хода, который посвящен в этом году 1950-летию со дня мученической кончины святых. Еще одно посвящение - святым тверской земли.



По пути паломники, их 75, будут служить молебны. Панихиды у братских могил, где похоронены погибшие воины в годы Великой Отечественной войны. Первая остановка – у Хвастовской переправы.



Паломники пройдут почти 70 километров. Двадцать четвертого июля крестный ход прибудет в Черкассы.









