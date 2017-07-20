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20.07.2017 09:02 
В Тверской области сотрудники ФСБ пресекли незаконную торговлю оружием и взрывчатыми веществами

В Тверской области сотрудники ФСБ пресекли незаконную торговлю оружием и взрывчатыми веществами

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В Пролетарском районном суде Твери по этому делу был вынесен приговор.

34-летний житель Зеленограда торговал оружием через посредника - жителя Вышнего Волочка. Канал сбыта был пресечен сотрудниками ФСБ: один из них в момент проверочной закупки «приобрел» у дилеров два пистолета ПМ и СЗ за 2700 долларов. Позже еще три единицы огнестрельного оружия были обнаружены в машине задержанного, а склад боеприпасов, основных частей огнестрельного оружия, само оружие и взрывчатка — дома в Зеленограде. Суд, изучив все материалы дела, назначил обвиняемому наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в 50 000 рублей. Сообщник из Тверской области скончался до суда — уголовное преследование в отношении него было прекращено.


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