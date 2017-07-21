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21.07.2017 10:56 Научно-исследовательский институт информационных технологий представил свои разработки на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском





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В этом году в мероприятии участвует широкий круг потенциальных инвесторов, компаний авиастроительной отрасли и смежных сфер деятельности.



На международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 только новинки и уникальные разработки. Наш регион на самой престижной российской выставке представлен научно-исследовательским институтом информационных технологий. Стенд тверского предприятия размещён в рамках объединённой экспозиции акционерного общества "Росэлектроника" - крупнейшего разработчика и поставщика радиоэлектронных систем и их компонентов. Одна из собственных новейших разработок института - программный комплекс "Перелёт". Он необходим для органов оснащения управления государственной авиацией различных уровней.



В числе новинок также технология создания программного обеспечения информационно-управляющих систем "Пост" и аппаратно-программный комплекс "Фазенда-ТПЭ", который может поставляться в страны, закупающие российскую авиационную технику.



В России разработки тверского института широко известны. Сейчас цель участия в престижной выставке - привлечь внимание зарубежных заказчиков. На сегодняшний день новинками нашего предприятия уже заинтересовались специалисты из Франции, Бельгии и Чили.









