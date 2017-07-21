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21.07.2017 10:56 
Верующие Твери встречали две православные святыни

Верующие Твери встречали две православные святыни

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Это ковчег с частицей мощей Блаженной Матроны Московской и келейную икону чудотворного образа Божьей Матери "Взыскание погибших". Обе святыни прибыли в Воскресенский Кафедральный Собор из Покровского женского монастыря в Москве, где хранится рака с мощами Блаженной Старицы.

Прибытия ковчега с частицей мощей Блаженной Старицы Матроны Московской верующие ждали с утра. Еще при жизни слепая от рождения, она помогала всем, кто к ней обращался.

Святая почитаема, к ее образу часто приходят с детьми, веруя, что Блаженная дарует здоровье и семейное счастье. У многих в руках нечетное количество цветов. Старица Матрона их любила. Верующие убеждены, к Блаженной нужно идти как к "живой". Есть даже предание, что такая просьба была у самой Матроны перед уходом из жизни. Но главное, светлые намерения просящего от "чистого" сердца.

Большая радость для верующих увидеть и преклониться перед иконой Божьей Матери "Взыскание погибших". Образ еще называют "Избавлением от бед страждущих". Он изображает Богоматерь, которая нежно держит младенца, ее руки плотно сомкнуты, как символ защиты и внутренней духовной силы. Икону в Воскресенский Кафедральный Собор вместе с мощами Матроны Московской привезли не случайно. Это келейный образ, которому молилась Блаженная старица. Верующие уверены, он чудотворный и помогает, тем кто "утонул в пороках" или "запутался" в этой жизни

Обе святыни в Воскресенском Кафедральном Соборе пробудут до 30 июля.


АРХИВ 


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