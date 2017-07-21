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21.07.2017 10:57 
Поисковики продолжают нести вахту памяти в Тверском регионе

Поисковики продолжают нести вахту памяти в Тверском регионе

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В Верхневолжье деятелями этих организаций проводится огромная поисковая работа. Самым крупным из обнаруженных в этом году стало захоронение в Селижаровском районе. Его смогли обнаружить поисковики отряда "Авангард".

Это захоронение недалеко от деревни Дружная Горка Селижаровского района поисковики нашли еще в мае в результате разведки, которую традиционно провели после того, как сошел снег. Здесь в земле покоились 86 советских воинов. Поисковики уверены, удастся установить личности большинства погибших. Это солдаты 22-й армии, 186-й стрелковой дивизии и 39-й армии. Есть и такие, чьим поиском помогали заниматься родственники.

Поисковики Торопецкого район вместе с отрядом из Ямало-Ненецкого автономного округа, который приезжал сюда, недавно подняли останки 15 красноармейцев, экспертизу одного из найденных медальонов заказывали в республике Беларусь. Только что обнаружили фрагменты советского самолета, сбитого немцами в ходе бомбардировки.

На территории Старицкого района в эту вахту памяти также обнаружили два сбитых самолета. Поднимать их будут до наступления холодов. Мест, где еще покоятся останки погибших воинов в Тверской области до сих пор много. Чтобы найти все, понадобится не один год. Большинство поисковиков трудятся в свободное от основной работы время.

Ближайшие перезахоронения найденных останков поисковики проведут в августе в Зубцовском, Западнодвинском и Бельском районах.


АРХИВ 


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