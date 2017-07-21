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21.07.2017 10:57 Правительство Тверской области будет выделять дополнительные субсидии на обучение выпускников из отдаленных районов Верхневолжья в Тверском медицинском университете





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О подготовке квалифицированных кадров и развитии системы здравоохранении сегодня говорили на зональном совещании. С главами северо-восточных районов встретился губернатор Игорь Руденя.



Главной задачей сферы здравоохранения остаётся повышение качества медицинского обслуживания. В этом году планируется в 4 раза увеличить число учреждений, где сделали капитальный ремонт, закупили современное оборудование. Работают и над доступностью. В регионе активно развивают санавиацию. На балансе новый вертолет Ми-8 с двумя медицинскими модулями. Пополняют и автопарк. Районные больницы ждут поступления 68 машин скорой помощи.



Еще одна тема - кадры. Субсидии для тех, кто хочет учиться по целевому набору в Медуниверситете, увеличат. Приоритет выпускникам из отдаленных районов. Важной темой разговора стал контроль за качеством работы глав врачей и медучереждений, обеспечение лекарствами.



Одним из ключевых вопросов совещания стало переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. В Тверской области есть серьезные отставания в реализации программы. За последние несколько лет удалось переселить 5,5 тысяч человек. На очереди еще 3 тысячи.



Не оставили без внимания и подготовку к отопительному сезону. По поручению главы региона все районы должны перейти с мазута на альтернативные виды топлива. На эти цели выделено дополнительно 225 млн рублей. Основная подготовка к отопительному сезону должна закончиться 15 сентября.









