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24.07.2017 10:54 
Работы на Мигаловской эстакаде трассы М-10 проходят с опережением графика

Работы на Мигаловской эстакаде трассы М-10 проходят с опережением графика

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Уже сегодня строители вышли на заключительный этап монтажа балок пролётных строений. Строители планируют завершить работы в 2018 году.

При этом дождь - не помеха. Бетонируют конструкции и сваривают металл в специальных укрытиях. Неудобство - все же есть. Движение автотранспорта по действующей части эстакады на 176-ом километре трассы М10 и на съезде в город перекрыто лишь частично и ночью. Полностью остановить поток машин, а здесь их проходит до 40 тысяч в сутки, значит, заставить водителей делать "крюк" в 8,5 километров или создать огромную "пробку".

Еще одна особенность проекта: чтобы построить новый мост, пришлось разобрать старый, который находился в предаварийном состоянии. Теперь он состоит из двух частей. Первая - через Волгу, из металлических конструкций почти готова.

Вторая часть - эстакада из железобетона. Затрачено на нее из федерального бюджета - около 7 миллиардов рублей. Чтобы удлинить пролеты и визуально придать "воздушность" мосту, строители используют балки. Каждую весом, сравнимым с двумя гружеными фурами, укладывают с помощью двух мощных кранов.

К концу сентября этого года планируется завершить монтаж балок. Затем, по выражению строителей, их "замонолитят" и покроют асфальтом. В Тверском регионе Мигаловский мост станет самым большим и по протяженности, и по пропускной способности, и по ширине проезжей части.

Если до реконструкции мостового перехода этот участок считался самым узким по всей автодороге М10, то после ее завершения поток автотранспорта здесь увеличиться в несколько раз, пробок не будет. Кроме того, тверитянам не придется пересекать трассу, передвигаясь на автомобилях по улице 50 лет Октября. По плану сдача объекта - август 2019 года. Однако строители обещают сделать это на год раньше.


АРХИВ 


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