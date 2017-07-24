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24.07.2017 10:54 
В Твери на стадионе Химик прошли соревнования на звание "Лучшая добровольная пожарная команда ЦФО-2017"

В Твери на стадионе Химик прошли соревнования на звание Лучшая добровольная пожарная команда ЦФО-2017

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На состязания приехали более 160 человек из 17 областей. Такие соревнования проводятся впервые.

Команда пожарных - добровольцев из Калуги первыми стартует на этапе "боевое развертывание". Задача - помочь пострадавшему в ДТП. За секунды разрезается арматура, условно кузов автомобиля. Добровольцы уже оказывают первую медицинскую помощь.

Умение управляться с пожарной техникой, аварийно -спасательным инструментом, а также знания теории - покажут все 17 команд ЦФО. Эстафета - "потуши пожар" для многих зрителей, казалось бы "шуточная" - бег взрослых мужчин с лестницей и коромыслом. Но, это своеобразная проверка на выносливость, ловкость и смекалку - качества необходимые пожарному всегда. Действия команд оценивают профессиональные пожарные.

Тверскую область на соревнованиях представляют две команды - из Торжокского и Осташковского районов. Сегодня в Верхневолжье более 3 тысяч добровольцев. Именно они при пожарах первыми приходят на помощь в отдаленных районах Тверской области.

Соревнования такого уровня в Тверской области проводятся впервые. Зрители смогли посмотреть на работу пожарных, на специальную технику, познакомиться с обмундированием огнеборцев - на стадионе "Химик" развернулась полномасштабная выставка. Лучше всех с этапами соревнований справились команды из Воронежа, Торжка и Московской области. Участникам вручили кубки и дипломы, победителям - мотоопрыскиватели, ранцевые и порошковые огнетушители.


АРХИВ 


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