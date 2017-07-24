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24.07.2017 10:55 В июле в Тверской области планируют завершить ремонт 36 км дорог региональной сети





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Его ход обсудили на совещании в Правительстве Тверской области.



На сегодняшний день изношенное асфальтобетонное покрытие восстановлено на 73 км дорог регионального и межмуниципального значения. Эта цифра почти в 2.5 раза больше чем в прошлом году. Ремонт в рамках содержания проведён на 438 тыс. кв. метрах асфальтового полотна, нанесена разметка.



В этом году уже отремонтировали два участка: 11 км автодороги Торжок-Осташков в Осташковском районе и 12 км дороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна.



Работы пройдут на 9 объектах. Ведётся реконструкция подъезда к посёлку Шоша и 4-х мостов в Конаковском районе, моста через реку Уйвешь в Бежецком районе. На 98% завершены работы на 4 переходящих объектах общей протяжённостью около 36,5 км. Это участок дороги Торжок-Осташков в Торжокском и Кувшиновском районах, проезд от трассы М-10 до деревни Дмитрово-Черкассы в Калининском районе, часть пути Городня-Редкино-Стариково в Конаковском районе, участок дороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в Калязинском районе. Запланированный срок сдачи — до конца июля. В планах - осенью ввести в эксплуатацию мост через реку Лойка в Краснохолмском районе. Всего в 2017-м планируется привести в нормативное состояние более 300 км региональных дорог, 190 км местных и около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий. В программу включены подъезды к туристическим объектам и инвестиционным площадкам.









