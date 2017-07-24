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24.07.2017 10:55 Тверская область готова участвовать в новой федеральной программе по развитию туризма





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Ее обсуждение прошло на заседании Совета при полномочном представителе Президента в ЦФО. Оно прошло на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Московской области.



Для современного человека путешествие - это уже норма жизни. Туристическая отрасль вносит неоценимый вклад в развитие экономики - приезжая в регион каждый турист обеспечивает работой минимум трех человек. Об этом говорил полпред Президента в ЦФО Александр Беглов, предваряя работу совета по развитию туризма.



О развитии туризма говорили на примере "золотого кольца". Легендарный туристический маршрут в этом году отмечает свой полувековой юбилей. Впрочем, это хоть и самое знаменитое, но далеко не единственное туристическое направление, которое может объединить субъекты ЦФО. Во многих городах Центральной России сохранились уникальные архитектурные ансамбли и отдельные художественные памятники старины. Но чтобы в полной мере соответствовать ожиданием современного путешественника, инфраструктуру и сервис необходимо развивать и расширять, активно используя межрегиональные связи.



Федеральная программа по развитию внутреннего и въездного туризма была принята на период с 2011 по 2018 год. На смену должна прийти другая. Ее разработкой сейчас занимаются в Ростуризме и у всех регионов есть возможность внести свои предложения. Тверская область приготовила несколько проектов.



Тверская область готова разработать для своих соседей, в частности, для столичного региона туры выходного дня. Еще одним активно развивающимся направлением в Верхневолжье станет детский и юношеский туризм.









