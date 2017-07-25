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25.07.2017 09:00 
Сельхозпроизводители Тверской области продолжают работы по заготовке кормов

Сельхозпроизводители Тверской области продолжают работы по заготовке кормов

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При этом одни делают ставку на сено и силос, а другие на сенаж. В планах аграриев заготовить на каждую буренку не менее 20 центнеров грубых и сочных кормов.

3-4 укоса за лето - тогда кормов на 10 тысяч голов крупного рогатого скота будет достаточно. В "Ручьевском" к осени планируют увеличивать поголовье. Поэтому сейчас все силы брошены на заготовку кормов. Работать начинают в 4 утра. Чтобы трава лучше хранилась, ее подсушивают. Так называемое вспушивание делают специальными насадками на тракторы.

Сейчас тракторы выходят в поле по несколько раз в день. Работы заметно прибавилось. Счет порой идет на минуты между одной тучей и другой. Для того, чтобы убрать траву на хранение, ее влажность не должна превышать 35 процентов.

В этом сезоне в Ручьевском нужно заготовить кормов, чтобы животным хватило на полтора года, - 60 тысяч тонн сенажа и 48 тысяч тонн кукурузного силоса. Здесь уверены, что справятся - в хозяйстве большое поголовье. Но кукурузу приходится подкармливать, топливо для техники закупать в разы больше, а значит, увеличиваются и расходы.

Поэтому поддержка из бюджета как нельзя кстати. В этом году она составила 2,5 млрд. Деньги выделяют федеральный и областной бюджеты. Все средства уже получены хозяйствами и осваиваются. В целом по области, активно заготавливают корма в Калининском, Конаковском, Старицком и Сонковском районах. Травы скошены на площади почти 20 тысяч гектаров из имеющихся 169-ти тысяч.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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