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25.07.2017 09:01 В Ржевском районе прошли ставшие уже традиционными торжества, посвященные Дню русской деревни





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В этом году праздник собрал более 13 тысяч гостей. Центральным событием стала реконструкция посвященная Ржевско -Вяземской наступательной операции.

Деревенские традиции, забавы и конечно рукоделие - исконно русская особенность. Кукла "Ржевское счастье" - меньше мизинца, ее носили в кулачке женщины, на счастье.

Сделана по образу той, которую археологи обнаружили на Ржевской земле, рассказывает мастерица - Ольга.



И сувенирные, и настоящие - размер в размер. "Лапти плести не бородой трясти" говорит мастер Александр. Обувь из берёсты, липы, конского волоса и даже камыша на Руси делали себе сами - изнашавалась быстро



В этом году все прелести деревенской жизни гости праздника узнавали, рассматривали и фотографировали три дня. Долгим прогулкам по всей территории благоволила теплая и солнечная погода.



Кадры как из кинофильма. Солдаты артиллерийской части Красной Армии выдвигаются на позицию. 45 миллиметровую пушку нужно спрятать от врага. Военно-историческая реконструкция - "Ржевский выступ" - кульминация праздника. Она посвящена 1-ой Ржевско-Сычевской натупательной операции 1942 года. Воссоздать события тех дней попытались более 10 военно-исторических клубов из разных городов России.



По сценарию на территорию укрепрайона, где рассредоточились немецкие войска, вышла группа солдат Красной Армии. Они пришли дать отпор врагу, но погибли. Участники реконструкции за полтора часа в миниатюре показали события на Ржевской земле того времени. Форма, оружие и даже техника - воссозданы по образу и подобию немецких и советских подразделений войск. За реконструкцией наблюдают тысячи зрителей, все действия на поле боя для них комментируют.



Многие знают - на Ржевской земле погибло более миллиона человек и считают своим долгом рассказать об отваге русских солдат, своим детям



День русской деревни - это маленькая зарисовка в истории большой страны, уверены гости праздника. Не случайно в его программе много патриотических и памятных мероприятий. Рассказывать о традициях и истории - сегодня необходимо. Помнить ее, уверены многие гости праздника, долг каждого россиянина.









